Netflix ha rilasciato il trailer di La Creatura di Gyeongseong (Gyeongseong Creature), la nuova serie di fantascienza coreana che debutterà in piattaforma dal 22 dicembre.

La Creatura di Gyeongseong, in cui si fondono fantascienza, thriller e horror, è ambientata in Corea durante la Seconda Guerra Mondiale, al termine dell’occupazione del Giappone Imperiale durata ben 35 anni. Il luogo principale in cui accadono eventi misteriosi è l’ospedale di Gyeongseong (l’odierna Seoul), dove vengono imprigionate persone oggetto di strani esperimenti, atti anche alla creazione di mostruose creature.

Questa la sinossi:

Tae-sang Jang è un uomo ricco e ben noto, conosciuto anche come il più attraente uomo di Bukchon a Gyeongseong. È anche una fonte affidabile di informazioni sulla zona. I suoi talenti sono un acuto intuito, una grande socievolezza, e la capacità di reagire rapidamente alle situazioni più inaspettate e pericolose. Chaeo-ok Yoon è invece famosa come todugun (investigatrice che rintraccia le persone scomparse). Da bambina, ha viaggiato tra la Manciuria e Shanghai con suo padre e la sua vita non è stata facile. Ha imparato a sopravvivere sviluppando abilità con le pistole, i coltelli, e anche a mani nude. Sua madre è scomparsa 10 anni fa e proprio per ritrovarla si reca a Gyeongseong. Lì, viene coinvolta con Tae-sang Jang in una serie di misteriosi eventi. Nella tragica primavera del 1945 questi due giovani cercheranno di salvarsi mentre affrontano mostri generati dall’avidità degli esseri umani.

La serie è stata diretta da Jeong Dong-yun, su una sceneggiatura scritta da Kang Eun-kyung. Nel cast spazio per Park Seo-joon, Han So-hee, Soo Hyun, Kim Hae-sook, Jo Han-chul e Wi Ha-joon. Gli episodi sono 10 e saranno trasmessi in due parti, la prima parte (7 episodi) dal 22 dicembre 2023, la seconda dal 5 gennaio 2024.

La serie La Creatura di Gyeongseong è stata già confermata per una seconda stagione