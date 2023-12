Il Mondo Dietro di Te (Leave the World Behind) è un inquietante thriller psicologico che ha come interpreti principali Julia Roberts, Mahershala Ali ed Ethan Hawke. Il film è disponibile sul catalogo di Netflix, e questa è la recensione.

Amanda Sanford (Julia Roberts) decide di portare la famiglia in vacanza a Long Island. Il soggiorno è una sorpresa anche per il marito Clay (Ethan Hawke) che sembra subire spesso le scelte della moglie vivendo in modo passivo il rapporto di coppia. I due, assieme ai figli Archie e Rose (Farrah Mackenzie) giungono così a casa degli Scott, noleggiata tramite agenzia.

Il giorno stesso, una petroliera che ha smarrito la rotta si incaglia sulla spiaggia davanti ai Sanford e quella sera due sconosciuti, padre e figlia, che giurano di essere gli Scott (Mahershala Ali e Myha’la Herrold) si presentano nella casa vacanze.

Cosa sta accadendo, e perché i cellulari ed i televisori non funzionano più?

Il Mondo Dietro di Te: il commento.

Adattamento dell’omonimo romanzo di Rumaan Alam, Il Mondo Dietro di Te introduce il pubblico in uno scenario drammatico ed assolutamente inquietante in cui, a fronte di un attacco hacker, la tecnologia dell’intero globo risulta inutilizzabile. Non c’è più informazione, non c’è più modo di raggiungere telefonicamente altre persone e non c’è altro da fare che fidarsi dello sconosciuto che ti bussa alla porta.

Il regista Sam Esmail riesce a condensare questa frustrazione attraverso gesti e parole di Clay, il personaggio interpretato nel film da Ethan Hawke: un uomo comune che si sente impotente di fronte ad una catastrofe di tali proporzioni. È talmente abituato alla tecnologia che lo circonda che senza di essa non riesce nemmeno più ad andare da casa al paese, tanto è abituato al navigatore. È inerme di fronte agli accadimenti e non sa cosa fare, la sua unica possibilità, per sua stessa ammissione è la supplica e ad essa si affida come ultima risorsa.

Dopo il grande successo ottenuto con “Mr. Robot“, il regista di origine arabe colpisce nuovamente nel segno, e lo fa con un thriller che, nonostante un ritmo assolutamente cadenzato, cattura l’attenzione dello spettatore per le oltre due ore di visione. Le domande che vengono in mente durante la visione sono pertanto molteplici: E’ possibile sopravvivere al sopravvenire dell’apocalisse? E’ possibile fidarsi di sconosciuti? Quale mente si cela dietro questa crisi planetaria? A tal proposito, invitiamo chi legge a soffermarsi sulle singole parole pronunciate dai protagonisti perché, è bene saperlo, nessuna è spesa solo per riempire il copione, e tutte sembrano avere un significato importante, didascalico.

Dal punto di vista tecnico, Il Mondo Dietro di Te non delude di certo: il film è accompagnato da alcuni piani sequenza d’accademia del cinema da una fotografia di prim’ordine, ma anche da una discreta messa in scena di alcuni eventi catastrofici che vengono proposti nel corso della visione.

Il Mondo Dietro di Te è un film che invitiamo a guardare con spirito critico, e soprattutto con la voglia di mettere in discussione ciò che oggi viene considerato fondamentale per il quotidiano.