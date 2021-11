Box Office Usa: Encanto in testa nel Giorno del Ringraziamento

La Disney è pronta a prendersi il comando del Box Office Usa durante il lungo weekend del Ringraziamento grazie all’esordio in sala del nuovo film d’animazione Encanto.

Nonostante l’avvento del Black Friday, unitamente alla crescente preoccupazione per la nuova variante di Covid-19, il pubblico nordamericano sembra aver risposto bene all’arrivo del nuovo film d’animazione Disney al cinema. Non ci saranno sicuramente gli incassi straordinari sperati da casa-Disney, ma le premesse per un lungo weekend del Ringraziamento da circa 40+ milioni di dollari ci sono tutte.

Nella giornata di ieri Encanto ha incassato una cifra stimata di 5.8 milioni di dollari, che diventano 13.3 milioni in due giorni. Gli analisti, vista questa partenza (lenta, ma non disastrosa) e considerate le attenuanti negative, spingono per un weekend da cinque giorni compreso tra i 35 ed i 45 milioni di dollari, ovvero quasi in linea con le previsioni pre-pandemici.

Ghostbusters: Legacy ha incassato altri 5.3 milioni di dollari, per un totale che è salito a quota 63.3 milioni; nel weekend lungo il film di Jason Reitman potrebbe raccogliere circa 35 milioni. In terza posizione si segnalano i 3.39 milioni di dollari di House of Gucci, i quali portano ad un totale in due giorni di 7.6 milioni. Resident Evil: Welcome to Raccoon City ha invece incassato altri 1.02 milioni di dollari, per un totale di 3.52 milioni in due giorni.

