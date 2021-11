Nuove foto dalla serie The Book of Boba Fett

Empire Magazine ha diffuso alcune nuove immagini esclusive da The Book of Boba Fett, una delle prossime serie in live action ambientata nell’universo Star Wars.

In particolare, le foto presenti all’interno dell’articolo dedicato alla serie mostra Temuera Morrison nei panni di Boba Fett, ma anche Ming-na Wen in quelli di Fennec Shand, ed il produttore esecutivo Jon Favreau impegnato sul set. Trovate le immagini in fondo alla pagina. In aggiunta a questo aggiornamento fotografico, va detto che nel pomeriggio l’universo Star Wars ha detto definitivamente addio alla produzione della serie Rangers of the New Republic, altro spin-off di The Mandalorian.

THE BOOK OF BOBA FETT

PRODUZIONE: La serie è stata prodotta da Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore. CAST: Temuera Morrison e Ming-Na Wen. DISTRIBUZIONE: Dal 29 dicembre in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+

TRAMA: The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.