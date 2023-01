Box Office Usa, Avatar 2 vince il quinto weekend consecutivo

Il kolossal Avatar: La via dell’acqua ha vinto il quinto Box Office Usa consecutivo, buona è stata anche la tenuta del sorprendente horror M3GAN.

Nel quinto weekend di programmazione cinematografica negli USA il kolossal diretto da James Cameron ha portato a casa un incasso stimato di 31.11 milioni di dollari centrando il terzo quinto weekend più alto di sempre, dietro American Sniper (nei primi tre weekend il film fu rilasciato in edizione limitata) e Avatar. Il calo rispetto al weekend precedente è stato del 32%, mentre il totale al momento è balzato a quota 562.91 milioni, dietro il solo Top Gun: Maverick (718.32 milioni) come incasso più alto dallo scoppio della pandemia.

A livello internazionale Avatar: La via dell’acqua ha raggiunto quota 1.33 miliardi di dollari, per un totale Worldwide di 1.90 miliardi. Attualmente l’incasso profuso a livello globale ha spinto il kolossal al settimo posto degli incassi più alti di sempre, ad un passo da Spider-Man: No Way Home (1.91 miliardi). Viene da pensare che la quota dei 2 miliardi possa cadere nei prossimi giorni.

Come anticipato, M3GAN ha tenuto discretamente dopo lo strabiliante weekend d’esordio. Dati alla mano, l’horror della Blumhouse ha incassato 17.91 milioni di dollari con un calo del 41%. Complessivamente dal weekend scorso l’incasso è salito a 56.44 milioni, che diventano 90.6 milioni se si aggiungono gli incassi internazionali. Al terzo posto Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio ha raccolto altri 13.4 milioni di dollari, dato praticamente identico a quello dello scorso weekend; il totale è ora salito a quota 106.36 milioni.

La quarta posizione del Box Office Usa è andata a Non così vicino (con Tom Hanks) il cui incasso è stato di 12.55 milioni di dollari (totale 18.77 milioni); a tal proposito va detto che il film è stato distribuito per due weekend con pochissime sale a disposizione, e che questo è stato il primo weekend ad ampia distribuzione. La top five è stata, infine, completata dai 10 milioni di dollari all’esordio di Plane (action movie con Gerard Butler).

Fonte: BoxOfficePro