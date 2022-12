Box Office Usa, le anteprime di Avatar: La via dell’acqua sono ottime, ma non da record

Sono disponibili da poche ore i dati relativi alle anteprime Box Office Usa di Avatar: La via dell’acqua andate in scena nella giornata di giovedì.

Secondo un aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, è noto che il nuovo kolossal diretto da James Cameron ha raccolto una cifra stimata di 17 milioni di dollari, dato in linea con quelli fatti segnare da film quali The Batman (17.6 milioni) e Guardiani della Galassia vol. 2 (17 milioni). Come anticipato dal titolo di questo nostro articolo, si tratta di un ottimo score, ma non da record.

Stime alla mano, il weekend d’apertura di Avatar: La via dell’acqua potrebbe seguire – viste le oltre 3 ore di durata e quindi il numero minore di spettacoli a disposizione – quello fatto segnare in periodo pandemico da The Batman, il quale fece segnare quota 134 milioni di dollari in tre giorni. Rispetto al competitor appena citato, però, Avatar 2 può vantare una serie di recensioni estremamente positive (qui la nostra), le quali potrebbero aumentare le previsioni fin sopra i 150 milioni. In aggiunta, va detto che il costo medio di un biglietto del kolossal di Cameron si aggira intorno ai 18 dollari (tra IMAX, IMAX 3D e 3D classico) rispetto ai 12.50 dollari di The Batman.

Avatar: La via dell’acqua dalla giornata odierna “venerdì” verrà proiettato in 4.100 cinema (12 mila schermi), tra cui 950 schermi PLF (di cui il 75% 3D), tremila cinema 3D, 280 cinema D-box/4D, 85 cinema ScreenX.

A livello internazionale il film ha raccolto altri 34.4 milioni di dollari, per un totale di 50.2 milioni in due giorni. Questi incassi vanno inoltre aggiunti a quelli cinesi di oggi (23.7 milioni), con un bottino parziale sopra gli 80 milioni. Questi sono i dati provenienti dal secondo giorno di programmazione nel Box Office Italia.