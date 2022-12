Norman Reedus si è unito al cast di Ballerina, spin-off di John Wick

Questa sera il cast di Ballerina, spin-off della saga action John Wick, ha accolto il volto noto di Norman Reedus.

Tra gli assoluti protagonisti della serie The Walking Dead, e prossimo interprete principale dello spin-off incentrato sul personaggio di Daryl Dixon, il famoso attore Norman Reedus ha firmato per far parte del cast in costruzione di Ballerina, attualmente in fase di produzione in quel di Praga. A confermare l’ingaggio è stato questa sera un aggiornamento proveniente da Deadline.

IL FILM

Ballerina sarà diretto da Lee Wiseman, con Shay Hatten (John Wick: Capitolo 3) in cabina di sceneggiatura. A produrre la pellicola Erica Lee e Chad Stahelski (regista della saga ed esperto stuntman), mentre Keanu Reeves figura come produttore esecutivo insieme a Kaley Smalley della Sketch Films (casa di produzione di Wiseman). Attualmente il cast vede la presenza di Ana de Armas, Norman Reedus, ma anche di due pilastri del cast di John Wick, ovvero Keanu Reeves e Ian McShane.

BREVE SINOSSI

Ballerina si concentra su una giovane donna assassina che cerca vendetta contro le persone che hanno ucciso la sua famiglia.