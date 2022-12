Hypno-Hustler col volto di Donald Glover in un cinecomic Sony/Marvel

Sony Pictures ha scelto Donald Glover per sviluppare un cinecomic ispirato al villain Marvel “Hypno-Hustler“.

Il progetto al momento è avvolto da uno spesso alone di mistero; farà parte del franchise Sony legato ai villain dell’universo Spider-Man noto come Sony’s Spider-Man Universe, di cui fanno già parte Venom (ed il suo sequel), Morbius, ma anche i film in via di sviluppo legati a Kraven il Cacciatore e Madame Web. L’unica informazione nota – riportata dal The Hollywood Reporter – è la scelta di Donald Glover (Atlanta) come interprete principale.

HYPNO-HUSTLER (FUMETTO)

Il fumetto è incentrato su un personaggio in grado di ipnotizzare con la sua musica. Il vero nome di Hypno-Hustler è Antoine Delsoin, ed è il cantante di una band chiamata Mercy Killers, che deruba il proprio pubblico. Il personaggio è stato creato nel 1978 da Bill Mantlo, ideatore anche di Rocket Raccoon, con disegni di Frank Springer.