Box Office Usa: 66 milioni nel secondo weekend per The Batman

Il cinecomic The Batman ha mantenuto facilmente il primato nel Box Office Usa, e lo ha fatto con un nuovo incasso superiore ai 60 milioni.

Approfittando di un spettacolare passaparola, unitamente ad una mancanza di competitor di grande rilievo, The Batman ha vinto ancora il botteghino nordamericano cedendo solo il 51% degli incassi del weekend d’esordio. L’incasso ottenuto tra venerdì e domenica sera, infatti, è stato 66 milioni di dollari, ed ora il totale è balzato a quota 238.5 milioni. Nel resto del mondo il cinecomic DC/Warner ha raccolto altri 66.6 milioni di dollari nei 76 mercati internazionali in cui era programmato per un totale di 224.7 milioni. Nel Box Office Worldwide l’incasso è salito a quota 463.2 milioni, e questo ancora senza l’aiuto importante della Cina.

In seconda posizione Uncharted ha incassato altri 9.3 milioni di dollari per un totale domestico di 113.4 milioni, a livello Worldwide, invece, l’incasso è salito sopra i 300 milioni. La terza piazza del podio del Box Office Usa ha registrato i 5.34 milioni di dollari di Dog (totale 47.8 milioni), con Spider-Man: No Way Home oramai ad un passo dagli 800 milioni di dollari nel solo mercato statunitense (792,3 milioni), soldi che aggiunti agli incassi internazionali fanno 1,87 miliardi.

