Box Office – Spider-Man: No Way Home supera il miliardo di dollari

Spider-Man: No Way Home ha raggiunto – e superato – la quota del miliardo di dollari nel Box Office Worldwide con gli incassi del weekend natalizio da poco passato.

Così come preannunciato nel nostro ultimo aggiornamento di stamane (qui), gli incassi globali del weekend natalizio hanno spinto Spider-Man: No Way Home ben oltre l’incredibile quota del miliardo di dollari di incasso (1.05 miliardi per la precisione). Il traguardo raggiunto non è soltanto straordinario in quanto parte di una statistica relativa alla storia del Box Office Worldwide, ma perchè raggiunto in piena crisi pandemica, e senza gli incassi dei mercati giapponesi e cinesi, questi ultimi da sempre considerati quelli più influenti per il successo di un film al botteghino.

Tra pochi giorni Spider-Man: No Way Home (la recensione) diventerà il maggiore successo della storia di casa Sony Pictures, ad oggi appartenente a Spider-Man: Far From Home con 1.13 miliardi di dollari. Inoltre, va ricordato che il traguardo attuale raggiunto dal film Marvel/Sony è stato raggiunto in soli 12 giorni, si tratta a tal proposito del terzo film della storia più veloce, prima ci sono Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War.

Nel Box Office Usa (Fonte: The-Numbers) il weekend del cinecomic Marvel/Sony ha incassato 81.5 milioni di dollari, superando in seconda posizione l’esordio di Sing 2 – Ancora più forte, il cui incasso è stato di 23.76 milioni di dollari in tre giorni, e 41 milioni nei primi cinque giorni. In terza posizione Matrix Resurrections (la recensione) ha esordito con 12 milioni di dollari in tre giorni e 22.5 milioni in cinque. Tra le delusioni del lungo weekend natalizio anche The King’s Man – Le origini, quarto con un incasso di 6.35 milioni di dollari in tre giorni e 10 milioni in cinque. La quinta posizione, infine, è andata a West Side Story con un weekend da 2.8 milioni di dollari, ed un totale di 23.91 milioni.