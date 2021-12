Spider-Man: No Way Home ad un passo dal miliardo nel Box Office Worldwide

La due giorni natalizia sarà ricordata per molto tempo come la corsa di Spider-Man: No Way Home al miliardo di dollari nel Box Office Worldwide.

Deadline questa mattina ha confermato che Spider-Man: No Way Home (qui la nostra recensione) ha raccolto durante la vigilia di Natale una cifra stimata di 19.6 milioni di dollari nel solo Box Office Usa, spingendo così lo score domestico verso quota 405.48 milioni, e quello mondiale addirittura a 895.68 milioni. Secondo le stime degli analisti, gli incassi della giornata di Natale appena passata dovrebbero far incrementare lo score complessivo, portandolo a raggiungere e superare il miliardo di dollari nel mondo.

Spider-Man: No Way Home sarà così l’unico film ad aver raggiunto quota 1 miliardo di dollari in questo triste periodo pandemico, e tutto questo senza l’ausilio importante del mercato cinese, solitamente molto legato alle avventure del celebre “Arrampicamuri della Marvel”. Intanto, Venom: La Furia di Carnage ha raggiunto il traguardo del mezzo miliardo di dollari di incasso complessivo proprio ieri (ecco il nostro aggiornamento).

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina. USCITA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021. In Italia dal 16 dicembre.

TRAMA: Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.