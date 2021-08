Box Office Italia: weekend vinto dal fantasy Jungle Cruise

Così come negli Usa, il fantasy “Disney” Jungle Cruise ha vinto con facilità il suo weekend d’esordio anche nel Box Office Italia.

In un nuovo weekend segnato dal caldo torrido, e dalle prime partenze, gli incassi al botteghino hanno subito una nuova importante correzione al ribasso. Jungle Cruise, che ha chiuso in testa nella sua prima quattro giorni di cinema, ha difatti guadagnato solo 679 mila euro, più del doppio di quanto incassato da Old, il secondo film in classifica. Segno chiaro che gli italiani sono pronti ad abbandonare le sale e dedicarsi alle vacanze estive.

Come anticipato, lo score nel weekend da quattro giorni di Jungle Cruise è valso 679 mila euro, risultato che sale a quota 811 mila in cinque giorni. C’è da dire che il fantasy con Dwayne Johnson da venerdì è disponibile anche su Disney+ (con Accesso Vip), pertanto una quota dei 30 milioni di dollari provenienti dagli incassi in streaming potrebbe difatti essere arrivata al nostro paese.

Il thriller Old si è posizionato al secondo posto con un incasso da 301 mila euro, ed un totale di 1.1 milioni in due weekend. la terza piazza del podio è andata a Il Signore degli Anelli – Le Due Torri 4K, il cui incasso è valso 176 mila euro, per un totale di 311 mila nei giorni in cui è rimasto in sala. La top five ha visto il quarto posto di I Croods 2 – Una Nuova Era ed il quinto di Black Widow, rispettivamente con incassi da 170 mila (totale 1.53 milioni) e 161 mila (totale 4.62 milioni). Da segnalare, infine, il sesto posto di Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re 4K con 132 mila euro.