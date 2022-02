Box Office Italia: Uncharted debutta giovedì subito in testa

Il film Uncharted ha debuttato giovedì direttamente al primo posto del Box Office Italia.

Ebbene si, l’esordio del “videomovie” con Tom Holland, come da previsione, è valso il primato nel botteghino nazionale, con la seria possibilità di rimanerci almeno fino a domenica sera. L’incasso al debuto per Uncharted è stato 298 mila euro. In seconda posizione è scivolato, invece, l’ex primatista del weekend scorso “Assassinio sul Nilo“, il cui incasso ieri è stato 105 mila euro, per un totale di 2.48 milioni.

La terza posizione è andata ad un altro “debuttante”, il documentario Ennio, l’incasso ottenuto è stato 65 mila euro, i quali si vanno ad aggiungere alle entrate dovute dalle anteprime per un totale di 382 mila. Marry Me – Sposami è sceso al quarto posto con 28 mila euro (totale 598 mila), mentre La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley ha chiuso al quinto con 11 mila euro, ed un totale di 1.61 milioni. Ieri ha esordito anche Leonora Addio, fresco vincitore del premio FIPRESCI alla Berlinale, con 5 mila euro circa di incasso.

Fonte: Cinetel