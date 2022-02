Al Cinema: Uncharted da oggi in sala, ecco una nuova clip

La Sony da oggi distribuirà nelle sale italiane Uncharted, l’atteso adattamento cinematografico della celebre saga videoludica targata Naughty Dog.

Il film di Ruben Fleischer porta con sè il potenziale di ridare vita ad un Box Office Italia, da settimane oramai caratterizzato da un costante calo degli incassi. Riuscirà Uncharted a risollevare le sorti del mercato cinematografico in Italia? Rimanete connessi sulle nostre pagine per scoprirlo. In occasione del lancio al cinema, inoltre, Sony ha diffuso una nuova clip italiana pregna di azione intitolata “Una Regola” che trovate in fondo alla pagina.

UNCHARTED

PRODUZIONE: La sceneggiatura è passata nelle mani di Joe Carnahan, David Guggenheim e Eric Warren Singer. L’ultima bozza è stata firmata da Art Marcum & Matt Holloway e Rafe Judkins. La direzione è a cura di Ruben Fleischer (Zombieland – Venom). CAST: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle. DISTRIBUZIONE: Dal 17 febbraio 2022 nei cinema italiani, il 18 febbraio in quelli USA.

TRAMA: Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.