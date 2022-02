Berlinale 2022: a Leonora Addio di Paolo Taviani il premio FIPRESCI

Il regista Paolo Taviani con il suo Leonora Addio ha portato a casa l’ambito premio FIPRESCI al Festival di Berlino 2022.

Unico film italiano inserito nella competizione ufficiale, Leonora Addio ha convinto la giuria della Fédération Internationale de la Presse Cinématographique per il concorso della 72° Berlinale, composta da René Marx (Francia), Anna Maria Pasetti (Italia) e Hsin Wang (Taiwan), conquistando per l’appunto l’ambito premio FIPRESCI. Questa di seguito è la motivazione per la quale il film di Taviani è stato scelto:

“Guidato dallo spirito libero del genio di Pirandello, il regista mescola poesia, malinconia, ma anche ironia, fantasia e letizia per raccontarci i misteri della vita, della morte e della memoria.”

Regia, soggetto e sceneggiatura sono di Paolo Taviani, montaggio di Roberto Perpignani, musiche di Nicola Piovani (edizioni musicali Ala Bianca Publishing), costumi di Lina Nerli Taviani, scenografia di Emita Frigato, fotografia di Paolo Carnera e Simone Zampagni. Il film è stato girato in Sicilia e negli studi di Cinecittà. Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 17 febbraio.

Sinossi: Leonora Addio, il nuovo film di Paolo Taviani, che torna per la quarta volta al Festival di Berlino, unico titolo italiano in competizione, racconta la rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e il movimentato viaggio dell’urna da Roma ad Agrigento, fino alla tribolata sepoltura avvenuta dopo quindici anni dalla morte. E a chiudere il film, l’ultimo racconto di Pirandello scritto venti giorni prima di morire: “Il chiodo” dove il giovane Bastianeddu, strappato in Sicilia dalle braccia della madre e costretto a seguire il padre al di là dell’oceano, non riesce a sanare la ferita che lo spinge a un gesto insensato.

Leonora Addio interpretato da Fabrizio Ferracane, Matteo Pittiruti, Dania Marino, Dora Becker, Claudio Bigagli, esce in sala il 17 febbraio, distribuito da 01 Distribution. Il film è una produzione Stemal Entertainment con Rai Cinema – prodotto da Donatella Palermo – in associazione con Luce Cinecittà, in associazione con Cinemaundici realizzato con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission con il contributo del MIC – DG Cinema e Audiovisivo.