Box Office Italia: Sonic 2 batte senza problemi un Morbius in forte calo

Il moviegame Sonic 2 – Il Film ha vinto senza problemi il Box Office Italia nel suo weekend d’esordio, mentre Morbius vede calare vistosamente i suoi incassi.

Seguendo l’onda positiva proveniente dagli States, dove il primo posto è arrivato a fronte di un incasso straordinario da oltre 70 milioni (qui le ultime dal Box Office Usa), Sonic 2 ha centrato l’obiettivo primo posto anche nel Box Office Italia. L’incasso ottenuto dal celebre porcospino spaziale nel weekend è stato 1.47 milioni di euro, risultato in linea con quello fatto segnare dal primo capitolo nel 2022, prima della chiusura totale delle sale.

Come preannunciato, Morbius non è riuscito a tenere il passo finendo per calare vistosamente rispetto al suo weekend d’esordio: l’incasso ottenuto nel secondo weekend di programmazione per il cinecomic Marvel/Sony è stato 546 mila euro, per un totale non esaltante di 2.47 milioni. In terza posizione si è classificato Troppo Cattivi con un incasso di 367 mila euro, ed un totale di 1.88 milioni. The Batman ha chiuso al quinto posto con 156 mila euro, ed un totale di 9.94 milioni, ad un passo dai 10 milioni. Tra le nuove proposte C’Mon C’Mon ha incassato solo 126 mila euro.

Fonte: Cinetel