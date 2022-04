AMC svela il teaser trailer della serie antologica Tales of the Walking Dead

AMC ha diffuso nella notte italiana il teaser trailer di Tales of the Walking Dead, la serie antologica ispirata al celebre franchise televisivo tratto dai fumetti di Robert Kirkman.

Poche sequenze, ma ognuna dedicata ai vari personaggi (noti ed inediti della saga) che si alterneranno nei sei episodi elaborati da Channing Powell, qui chiamato a fare da showrunner. Le riprese delle puntate sono in corso da gennaio ad Atlanta. Ricordiamo, inoltre, che Samantha Morton sarà in Tales of the Walking Dead dopo aver interpretato il villain Alpha nella serie originale The Walking Dead, presumibilmente spiegandone la genesi.

Tra i registi confermati dietro la macchina da presa dei sei episodi della serie spiccano i nomi di Haifaa al-Mansour (Good Lord Bird), Deborah Kampmeier (Star Trek: Picard), Tara Nicole Weyr (The Wilds) e Michael Satrazemis (The Walking Dead, Fear the Walking Dead). Channing Powell (The Walking Dead) sarà invece lo showrunner. Come descritto dall’annuncio, oramai datato quasi un anno, Tales of the Walking Dead andrà a raccontare la storia di vecchi e nuovi personaggi impegnati a sopravvivere nello stesso universo narrativo di The Walking Dead.

Nel cast attualmente confermato sono presenti Olivia Munn, Danny Ramirez, Loan Chabanol, Embeth Davidtz, Jessie T. Usher, Terry Crews, Anthony Edwards, Parker Posey, Poppy Liu, Jillian Bell, e per l’appunto Samantha Morton, Lauren Glazier e Matt Medrano.