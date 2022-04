Box Office Usa: Sonic 2 vince il weekend a suon di record

Le previsioni sono state ampiamente superate: Sonic 2 – Il Film ha letteralmente dominato il Box Office Usa finendo, tra l’altro, per centrare alcuni importanti record.

Il nuovo campione di incassi dell’era post-pandemica è senza alcun dubbio Sonic 2 – Il Film, ed il risultato ottenuto nel suo weekend d’esordio nordamericano lo conferma. Grazie ad un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter, infatti, è noto che il nuovo film diretto da Jeff Fowler dedicato al celebre porcospino spaziale ha vinto il Box Office Usa con un incasso stratosferico da 71 milioni di dollari, e questo dopo un opening day da 26.5 milioni.

La seconda avventura cinematografica del famoso Sonic, oltre alla vittoria, è riuscito a strappare alcuni importanti record, su tutti quello del maggior incasso ottenuto all’esordio da un film tratto da videogame, precedentemente detenuto proprio dal primo capitolo (58 milioni), e che presumibilmente si tramuterà a fine corsa in film da videogame con il maggior incasso in assoluto nel Box Office Usa. Inoltre, va detto che Sonic 2 ha raccolto il maggior esordio da tre giorni per Paramount Pictures dal 2014.

A livello internazionale Sonic 2 – Il Film aveva già in cascina 37 milioni di dollari dai 53 mercati in cui era programmato in anteprima, ed ora se ne trova 70 milioni complessivamente. Va da sè che il totale Worldwide è adesso salito a quota 141 milioni di dollari.

Ma se il sequel di Sonic può definirsi assolutamente soddisfatto del suo esordio, l’action movie Ambulance può essere etichettato come flop del weekend: nonostante un cast di tutto rispetto, un regista amante dell’intrattenimento come Michael Bay, ed un mucchio di sequenze super action, Ambulance ha debuttato al quarto posto del Box Office Usa con solo con 8.7 milioni di dollari, dietro ad un’altra delusione come Morbius con 10.2 milioni di dollari (totale 57.07 milioni) e The Lost City con 9.16 milioni di dollari (totale 68.85 milioni).