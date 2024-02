Box Office ITALIA: il fenomeno One Love vince il weekend

Così come negli USA, anche il Box Office ITALIA ha premiato il biopic Bob Marley: One Love come film con il più alto incasso dell’ultimo weekend di febbraio.

A differenza dello scorso weekend, dove si era registrato un calo importante degli incassi, l’ultima quattro giorni di cinema in Italia ha fatto segnare un ritorno al segno positivo, con un totale di 6,79 milioni di euro, ed un +18,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Ed è in arrivo Dune Parte Due!

Il primo posto di Bob Marley: One Love è valso 1,2 milioni di euro, ed una media per sala di poco sotto i 3 mila euro. Statistiche alla mano, non si tratta di un risultato straordinario, ma senza alcun dubbio positivo, a tal proposito va ricordato che “Rocketman” all’esordio aveva raccolto una cifra stimata di 518 mila euro nel 2019.

La Zona di Interesse (qui la nostra recensione) ha esordito in seconda posizione con un incasso di 773 mila euro, cifra che sale a 795 mila con le anteprime; qui a contare anche l’inizio della fase finale della stagione dei premi cinematografici, con l’Oscar al Film Internazionale tra i possibili premi. In terza posizione Past Lives (tra i protagonisti agli Spirit Awards 2024) ha raccolto altri 703 mila euro, per un totale di 2,07 milioni.

Il Box Office ITALIA ha inoltre segnato l’esordio anche di Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso l’allenamento dei Pilastri che, così come nel Box Office USA (qui i dati del weekend) si è ben comportato, con un incasso stimato di 486 mila euro in quattro giorni.

