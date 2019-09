Il Re Leone non ferma la sua avanzata trionfale nel Box Office Italia, e nel weekend appena concluso piazza un incasso da oltre 6 milioni.

Non poteva essere altrimenti. La mancanza di competitors attesi dal pubblico – Attacco al Potere 3 a parte – ha spinto nuovamente Il Re Leone in vetta al botteghino nazionale, ed ancora una volta con risultati assolutamente straordinari.

Nel suo secondo weekend di programmazione, il live-action Disney ha incassato la bellezza di 6,35 milioni di euro, di cui solo 2,02 milioni di domenica. Si tratta di un risultato assolutamente straordinario che fa rabbrividire quello fatto registrare solo qualche mese fa dal film dei record Avengers: Endgame.

Complessivamente Il Re Leone in Italia ha già raggiunto quota 26,14 milioni di euro, e punta a superare l’incasso complessivo del cinecomic Marvel (30,28 milioni) già nel prossimo weekend.

Attacco al Potere 3 – Angel has Fallen ha aperto al secondo posto del Box Office Italia con un incasso appena sotto il milione. Lo score preciso è 942 mila euro nel weekend, che diventa 1,16 milioni in cinque giorni (ha esordito di mercoledì). Il risultato è di poco inferiore a quello fatto registrare dal secondo capitolo, il quale incassava 1,3 milioni in quattro giorni.

Dietro i due titoli di punta tanta… troppa tranquillità. Fast & Furious – Hobbs & Shaw ha incassato 314 mila euro al terzo posto, ora il risultato complessivo è salito a quota 5,85 milioni. Tra le new entries poche emozioni: 5 è il Numero Perfetto ha aperto con 228 mila euro, mentre Genitori Quasi Perfetti solo con 156 mila euro.