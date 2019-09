La Eagle Pictures ha diffuso questa mattina la nuova clip di Mio Fratello Rincorre i Dinosauri, il film diretto da Stefano Cipani.

Il film approderà nelle sale tra qualche giorno (5 settembre), e come noto sarà tratto dal besteller di Giacomo Mazzariol.

Mio Fratello rincorre i Dinosauri

Nel cast diretto da Stefano Cipani, spazio per Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, con la partecipazione di Rossy de Palma e con Francesco Gheghi, Roberto Nocchi, Saul Nanni e, per la prima volta sullo schermo, Lorenzo Sisto.

Sinossi. Jack ha sempre desiderato un fratello maschio con cui giocare e quando nasce Gio, i suoi genitori gli raccontano che suo fratello è un bambino “speciale”. Da quel momento, nel suo immaginario, Gio diventa un supereroe, dotato di poteri incredibili, come un personaggio dei fumetti. Con il passare del tempo Jack scopre che in realtà il fratellino ha la sindrome di Down e per lui diventa un segreto da non svelare. Quando Jack arriva al liceo e si innamora di Arianna, decide di nascondere alla ragazza e ai nuovi amici l’esistenza del fratello. Ma non si può pretendere di essere amati nascondendo una parte così importante di sé. La verità verrà presto a galla e alla fine Jack riuscirà a farsi travolgere dall’energia e dalla vitalità di Gio, che grazie al suo originale punto di vista riuscirà a trasformare il mondo, proprio come un supereroe.

Al cinema dal 5 settembre 2019.