Box Office Italia: Nope vince il weekend pre-Ferragosto

Il thriller a sfondo sci-fi Nope ha vinto il Box Office Italia nel weekend che ha preceduto il Ferragosto italiano.

Solo 1.1 milioni incassati nella quattro giorni di cinema, e nessun film (neppure le new entries) si è avvicinato neppure lontanamente alla sensibile quota del mezzo milione di euro, è questo il dato più importante che viene fuori dal weekend appena passato.

Nope (la recensione) ha raccolto all’esordio 268 mila euro, cifra che sale a quota 320 mila euro se si prendono in considerazione le anteprime del mercoledì. La seconda posizione è andata a Thor: Love and Thunder con 185 mila euro, ed un totale che sale ora a quota 10.2 milioni. In terza posizione si è posizionata la riproposizione del classico animato Il castello errante di Howl con un incasso di 147 mila euro. La top five è stata completata dal solito Top Gun: Maverick e da Elvis, rispettivamente con 146 mila euro (totale 12.06 milioni) e 78 mila euro (totale 2.93 milioni).

Fonte: Cinetel