Netflix ha condiviso in rete il nuovo trailer di Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities, la serie horror creata dal celebre regista.

In arrivo in piattaforma a partire dal 25 ottobre, la serie antologica si mostrerà agli amanti del genere horror attraverso il rilascio di due episodi al giorno, per un totale di 8 in quattro giorni, ossia dal 25 al 28 ottobre, in pieno periodo di Halloween. Gli episodi, ognuno dedicato ad un sottogenere horror particolare, sono stati descritti qui di seguito:

The Murmuring – Essie Davis, Andrew Lincoln e Hannah Galway sono le star di un episodio scritto e diretto da Jennifer Kent (The Babadook; The Nightingale), basato su una storia originale di Guillermo del Toro.

– Essie Davis, Andrew Lincoln e Hannah Galway sono le star di un episodio scritto e diretto da (The Babadook; The Nightingale), basato su una storia originale di Guillermo del Toro. The Autopsy – F. Murray Abraham, Glynn Turman e Luke Roberts appariranno in un episodio scritto da David S. Goyer (Dark City; The Dark Knight; Batman Begins) basato su un racconto breve di Michael Shea, e diretto da David Prior (The Empty Man; AM1200).

– F. Murray Abraham, Glynn Turman e Luke Roberts appariranno in un episodio scritto da David S. Goyer (Dark City; The Dark Knight; Batman Begins) basato su un racconto breve di Michael Shea, e diretto da (The Empty Man; AM1200). Lot 36 – Tim Blake Nelson, Elpidia Carrillo, Demetrius Grosse e Sebastian Roché sono le star di un episodio scritto da Regina Corrado (Deadwood; The Strain) e Guillermo del Toro; sarà diretto da Guillermo Navarro (Godfather of Harlem; Narcos).

– Tim Blake Nelson, Elpidia Carrillo, Demetrius Grosse e Sebastian Roché sono le star di un episodio scritto da Regina Corrado (Deadwood; The Strain) e Guillermo del Toro; sarà diretto da (Godfather of Harlem; Narcos). Pickman’s Model – Crispin Glover e Ben Barnes saranno i protagonisti di un episodio scritto da Lee Patterson (Curve; The Colony) basato su un racconto breve di H.P. Lovecraft e diretto da Keith Thomas (Firestarter; The Vigil).

– Crispin Glover e Ben Barnes saranno i protagonisti di un episodio scritto da Lee Patterson (Curve; The Colony) basato su un racconto breve di H.P. Lovecraft e diretto da (Firestarter; The Vigil). The Viewing – Peter Weller sarà protagonista di un episodio diretto da Panos Cosmatos (Mandy), scritto a quattro mani insieme ad Aaron Stewart-Ahn.

– Peter Weller sarà protagonista di un episodio diretto da (Mandy), scritto a quattro mani insieme ad Aaron Stewart-Ahn. Dreams in the Witch House – Mika Watkins (Origin; Black Mirror; Troy: Fall of a City) scriverà un episodio basato su un racconto breve di H.P. Lovecraft, diretto da Catherine Hardwicke (Thirteen; Lords of Dogtown; Twilight); il cast verrà annunciato in futuro.

– Mika Watkins (Origin; Black Mirror; Troy: Fall of a City) scriverà un episodio basato su un racconto breve di H.P. Lovecraft, diretto da (Thirteen; Lords of Dogtown; Twilight); il cast verrà annunciato in futuro. Graveyard Rats – David Hewlett farà parte del cast di un episodio basato su un racconto breve di Henry Kuttner scritto e diretto Vincenzo Natali (In The Tall Grass; Splice; Cube; Hannibal).

– David Hewlett farà parte del cast di un episodio basato su un racconto breve di Henry Kuttner scritto e diretto (In The Tall Grass; Splice; Cube; Hannibal). The Outside – Haley Z. Boston (Brand New Cherry Flavor; Hunters) scriverà un episodio basato su un racconto breve di Emily Carroll, diretto da Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home at Night; The Bad Batch) con Kate Micucci (The Little Hours) e Martin Starr.

Guillielmo del Toro è il creatore e produttore di Cabinet of Curiosities, fungono da produttori esecutivi Gary Ungar, Regina Corrado e J. Miles Dale, quest’ultimo ricopre anche il ruolo di co-showrunner insieme allo stesso Guillelmo del Toro.

Di seguito il trailer di Cabinet of Curiosities, che tra l’altro può anche considerato come una sorta di first look con tanto di presentazione da parte dello stesso regista Guillermo Del Toro.