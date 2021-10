Box Office Italia: No Time to Die domina anche di sabato

Il Box Office Italia, il primo del mese di ottobre, si appresta ad essere considerato tra i più ricchi dalla riapertura per l’emergenza pandemica, ed il merito non può che essere in parte di No Time to Die.

Nella giornata di sabato l’incasso complessivo del botteghino nazionale è stato 1.8 milioni di euro, di cui 772 mila euro provenienti proprio da No Time to Die (la nostra recensione), oramai lanciatissimo verso un weekend da favola. Aspettando la domenica di programmazione, infatti, il 25° Bond movies ha totalizzato in tre giorni la bellezza di 1.7 milioni di euro, con l’obiettivo non dichiarato dei 2.5 milioni complessivi nel weekend. Si tratta di un enorme risveglio per il Box Office Italia, e questo soprattutto in vista del nuovo emendamento del governo che postrebbe dare la possibilità agli esercenti di ampliare il numero di spettatori in sala.

Il kolossal Dune (la nostra recensione) ha invece raccolto ieri altri 262 mila euro, ed ora viaggia complessivamente a quota 5.4 milioni. Space Jam: New Legends ha incassato altri 239 mila euro in terza posizione, il totale ora è salito a 1.9 milioni. Tra le nuove proposte Escape Room 2: Gioco Mortale ha raccolto altri 53 mila euro, per un totale di 394 mila, mentre Respect solo 50 mila.

Fonte: Cinetel