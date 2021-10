Box Office Usa: venerdì monster da oltre 37 milioni per Venom 2

Il cinecomic Venom: La Furia di Carnage si appresta a lasciare il segno nella storia del Box Office Usa nel giorno del suo esordio assoluto.

Uscito nelle sale nordamericane questo venerdì, Venom 2 ha chiuso il suo opening day con un incasso monster da 37.25 milioni di dollari (anteprime incluse), il secondo più alto in assoluto nel mese di ottobre (primo è Joker con 47.55 milioni), e secondo più alto in assoluto dall’inizio della pandemia (primo è Black Widow con 39.5 milioni). Venom aveva incassato nel primo giorno di programmazione 32.5 milioni. Si tratta questo di un dato molto incoraggiante per il neonato Sony’s Spider-Man Universe che, a questo punto, non sembra aver sortito danni dall’insorgere della pandemia da Covid-19 così come altri franchise.

Con 37.25 milioni incassati questo venerdì, gli analisti di mercato pensano che Venom: La Furia di Carnage potrebbe ora completare la tre giorni con un incasso stimato tra 75 milioni e 80 milioni di dollari. Se dovesse incassare 80.31 milioni, allora in questo caso supererebbe il weekend d’esordio di Venom che, oltre ad essere uscito prima della pandemia, aveva un lunedì festivo a pompare la domenica di programmazione. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti in merito.

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE

PRODUZIONE: Il film è stato scritto da Kelly Marcel e Tom Hardy, per la regia di Andy Serkis. Il direttore della fotografia è Robert Richardson. Le riprese si sono tenute tra Londra e San Francisco. CAST: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 1° ottobre 2021. In Italia dal 14 ottobre.

TRAMA: Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del ‘protettore letale’ Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. Diretto da Andy Serkis, tra i protagonisti anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.