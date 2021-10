Box Office Italia: La Famiglia Addams 2 guida la classifica di sabato

Il Box Office Italia del sabato che anticipa la notte di Halloween premia La Famiglia Addams 2, l’atteso sequel del film d’animazione Sony Pictures.

Dopo una due giorni in cui Venom: La Furia di Venom (qui la recensione) ha tenuto bene la prima posizione, La Famiglia Addams 2 (qui la recensione) è passata al primo posto ieri, e lo ha fatto con un incasso da 289 mila euro, ed un totale da giovedì di 412 mila. Questo “dominio” in classifica dovrebbe continuare anche oggi e domani vista la festività di Halloween. Il cinecomic Sony/Marvel, perso il primato, si è accontentato di un secondo posto da 239 mila euro, per un totale di 5.87 milioni.

La terza piazza del Box Office Italia è andato, invece, a Madres Paralelas con un incasso da 237 mila euro, e 401 mila in tre giorni. Freaks Out (qui la recensione) in quarta posizione ha raccolto altri 220 mila euro, per un totale da giovedì di 394 mila, mentre in quinta spazio per l’horror Halloween Kills con 190 mila euro, ed un totale di un milione netto, nei due prossimi giorni quest’ultimo potrebbe spingersi ancora più in alto.

Fonte: Cinetel