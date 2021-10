Poster e trailer da Ambulance, il nuovo film di Michael Bay

Universal Pictures ha diffuso in questi giorni il primo trailer di Ambulance, action movie diretto da Michael Bay, con protagonisti Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II.

Il film farà da remake ad un film danese del 2005 diretto da Laurits Munch-Petersen, esso porterà sul grande schermo le vicende di un veterano tornato dall’Afghanistan che viene convinto da suo fratello a rapinare una banca. Quando la rapina finisce male, i due fratelli prendono degli ostaggi e prendono il possesso di un’ambulanza. Con la tensione che cresce, vecchie ferite nel rapporto tra i due fratelli si riaprono.

I due protagonisti, come preannunciato, saranno interpretati da Jake Gyllenhaal (Spider-Man: Far From Home) e Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman), con loro anche Eiza Gonzalez, Garret Dillahunt, A Martinez, Keir O’Donnell e Moses Ingram.

Ambulance è prodotto da Michael Bay, p.g.a., Bradley J. Fischer, p.g.a. (Zodiac, Shutter Island) per la New Republic Pictures, James Vanderbilt (Zodiac, il reboot di Scream) e William Sherak (Ready or Not, il reboot di Scream) per Project X e il candidato all’Oscar Ian Bryce (Transformers franchise, Saving Private Ryan). La release cinematografica negli Usa è attesa per il 18 febbraio 2022. Qui di seguito trailer e poster.