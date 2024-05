Box Office ITALIA: Furiosa vince, ma delude con gli incassi

Maggio si conferma uno dei peggiori mesi in assoluto per questo 2024 per il Box Office ITALIA, e neppure Furiosa è riuscito a smuovere le acque.

Il trend negativo di questo mese ha continuato a “mietere vittime” anche nel weekend da poco passato, l’ultima delle quali non poteva che essere Furiosa: a Mad Max Saga, l’ultima fatica cinematografica di George Miller. Così come accaduto anche negli USA (qui i dati di incasso del weekend), infatti, Furiosa non è riuscito ad offrire un risultato degno di nota, contribuendo pertanto al buio totale di un Box Office che, secondo i dati offerti da Cineguru, ha totalizzato solo 2,84 milioni di euro (-60% rispetto allo stesso weekend del 2023).

Furiosa e le altre delusioni del weekend

L’incasso maturato da Furiosa (qui la nostra recensione) è stato alla fine 694 mila euro, con una media per sala di circa 1500 euro. In negativo il confronto con il capitolo precedente “Fury Road” che, seppur partito in sostanziale pareggio col primo giorno di programmazione, ha poi accelerato nei giorni successivi chiudendo il weekend nel 2013 con 1,02 milioni. Difficile pensare, a questo punto, che Furiosa possa riuscire a puntare all’incasso finale di Fury Road (3 milioni di euro).

In seconda posizione IF – Gli Amici Immaginari ha raccolto altri 430 mila euro (discreto il calo sotto il 45%), per un totale di 1,32 milioni. La terza piazza del podio è andata, invece, a Il Regno del Pianeta delle Scimmie (qui la recensione) con 306 mila euro, ed ora il totale viaggia a quota 2,5 milioni. Nel resto della classifica si sono registrati esordi molto deludenti, tra cui quello di Vangelo secondo Maria (151 mila euro), e di Marcello Mio (93 mila euro).

