Box Office Italia: C’è ancora domani davanti a Napoleon venerdì

C’è ancora domani è tornato in testa al Box Office Italia con gli incassi di venerdì, resta però buona la performance di Napoleon.

Dopo aver perso la prima posizione per un solo giorno, ed a causa dell’ottimo opening day di Napoleon, il film d’esordio alla regia di Paola Cortellesi è tornato venerdì a dominare gli incassi italiani. Secondo i dati offerti da Cineguru, infatti, C’è ancora domani ha incassato una cifra stimata di 617 mila euro (-15%). per un totale di 21,66 milioni, il film dovrebbe balzare oltre i 23 milioni entro domenica sera.

Il secondo giorno in sala di Napoleon, invece, ha fruttato un incasso di 550 mila euro, con una media per sala superiore ai 1100 euro, ed un totale che è già arrivato ad un passo dal milione (961 mila). In terza posizione Hunger Games: La ballata dell’Usignolo e del Serpente ha incassato altri 226 mila euro, per un totale di 3,35 milioni. Nel resto della classifica si continuano a segnalare incassi molto bassi: Cento Domeniche ha raccolto altri 71 mila euro, per un totale di 125 mila in due giorni, mentre in quinta posizione The Marvels ne ha incassati 38 mila, per un totale di 3,01 milioni.