Box Office Italia: Napoleon parte subito in testa giovedì

L’epic movie Napoleon ha esordito in testa al Box Office Italia durante la giornata di giovedì, C’è ancora domani scivola in seconda posizione, ma con incassi ancora importanti.

Dopo aver dominato scena per settimane, Paola Cortellesi ed il suo esordio alla regia hanno dovuto lasciare la prima posizione del botteghino nazionale, andata come anticipato al nuovo film diretto da Ridley Scott, qui alle prese con l’epica storia di Napoleone Bonaparte. Ciononostante C’è ancora domani sorride avendo superato la soglia dei 21 milioni proprio con gli incassi della giornata di giovedì.

Secondo i dati offerti da Cineguru, Napoleon ieri ha esordito con un incasso stimato di 407 mila euro, con una media per sala che ha sfiorato i mille euro. Lo scarto con C’è ancora domani, secondo con 369 mila euro (in totale siamo a 21,04 milioni), è minimo e quindi propedeudico per quella che si prospetta come la sfida più interessante del weekend, l’ultimo del mese di novembre.

La terza posizione del Box Office Italia è andata, invece, a Hunger Games: La ballata dell’Usignolo e del Serpente con un nuovo incasso da 130 mila euro, ed un totale di 3,12 milioni. Al quarto posto spazio per l’esordiente Cento Domeniche con 42 mila euro (52 mila con le anteprime), mentre la top five è stata chiusa da The Old Oak con 20 mila euro (totale 489 mila).