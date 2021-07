Box Office Italia: Black Widow ad un passo dai 2 milioni in quattro giorni

Non si ferma la corsa, seppur limitata dal caldo torrido, di Black Widow nel Box Office Italia, ed ora l’obiettivo dei 2 milioni è oramai ad un passo.

In un sabato caratterizzato da un andamento relativamente blando causato ovviamente dal caldo torrido, Black Widow è riuscito a raccogliere 465 mila euro su 739 mila incassati in tutto il botteghino. Complessivamente per il cinecomic Marvel l’incasso è salito ora a quota 1.8 milioni di euro, ed entro questa sera salirà ben oltre i 2 milioni divenendo così il maggior incasso del Box Office Italia in cinque giorni dell’era “post-pandemica”. C’è da dire, però, che stasera una buona porzione di italiani resterà a casa per vedere la finale del Campionato Europeo, pertanto gli incassi subiranno necessariamente una nuova frenata.

Nel Box Office Usa, così come riportato questa notte, l’incasso del cinecomic Marvel nel suo opening day è risultato essere 39.5 milioni di dollari, il migliore in assoluto dell’era “post-pandemica”, ma anche straordinariamente vicino ad altri cinecomic usciti nel periodo precedente allo scoppio della pandemia (qui la nostra analisi).

Avete letto la nostra recensione di Black Widow?

BLACK WIDOW

PRODUZIONE: Le riprese si sono tenute nel Regno Unito, in Croazia, a Miami (Florida) e in Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi ammirati in Captain America: Civil War. Il film è stato diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson. CAST: Scarlett Johansson, Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, e Rachel Weisz, Ray Winstone. DISTRIBUZIONE: L’uscita è fissata per il 9 luglio 2021, con distribuzione ibrida tra Cinema e Disney+ (accesso Vip). In Italia approderà nelle sale il 7 luglio e solo due giorni dopo su Disney+ con Accesso Vip.

TRAMA: Dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, diventato il maggiore incasso mondiale di sempre, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow, mentre David Harbour veste i panni di Alexi il Guardiano Rosso e Florence Pugh interpreta Yelena.