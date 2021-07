Transformers 7: un primo sguardo dal set a Mirage

Le riprese di Transformers 7 (o meglio noto come Transformers: Il Risveglio) sono iniziate da qualche settimane, ma da questa mattina è possibile dare un primo sguardo ad uno dei protagonisti: Mirage.

Apprezzato l’ultima volta in Transformers: L’era dell’estinzione, Mirage è un Autobot che talvolta lavora sotto copertura, il suo look da auto è notoriamente quello di una Porsche 911, ed in effetti le foto dal set lo confermano ampiamente. Ricordiamo che le riprese del film sono attualmente in corso presso Atwater Downtown e Place Ville Marie a Montreal, in Quebec, Canada. Trovate i post-social in fondo alla pagina.

TRANSFORMERS: IL RISVEGLIO

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Steven Caple Jr, già regista di Creed II. Per quanto riguarda la sceneggiatura, spazio per Darnell Metayer e Josh Peters, i quali hanno lavorato sulla base di una sceneggiatura di Joby Harold. In cabina di produzione il solito Lorenzo di Bonaventura. CAST: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ronb Perlman. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 24 giugno 2022. In Italia nel corso del 2022.

