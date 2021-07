Box Office Usa: primo giorno da 40 milioni per Black Widow

Il cinecomic Black Widow ha infranto un nuovo record nell’era “post-pandemica“, il secondo consecutivo per quanto riguarda il Box Office Usa.

Dopo aver raccolto il miglior incasso relativo alle anteprime del giovedì (qui i dettagli), Black Widow ha totalizzato venerdì la bellezza di 39.5 milioni di dollari (anteprime ovviamente incluse) nelle 4160 sale del Nord America in cui è stato proiettato. Come anticipato in precedenza, il risultato ottenuto ieri dal cinecomic Marvel è assolutamente straordinario vista la situazione attuale negli Usa (molte sale ancora rimangono frenate da capienze limitate, mentre in Canada ancora ci sono chiusure in alcune zone), ed ora l’obiettivo sembra essere il terzo record consecutivo nel Box Office Usa, ovvero quello relativo al miglior weekend d’esordio dell’era “post-pandemica”.

Dati alla mano, Black Widow ora potrebbe raccogliere entro domenica una cifra stimata di poco sotto i 90 milioni di dollari, ben oltre i 70 milioni di Fast and Furious 9, e quasi vicina ai 92.5 milioni di Spider-Man: Far From Home, ultimo cinecomic Marvel ad aver esordito prima dello scoppio della pandemia.

BLACK WIDOW

PRODUZIONE: Le riprese si sono tenute nel Regno Unito, in Croazia, a Miami (Florida) e in Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi ammirati in Captain America: Civil War. Il film è stato diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson. CAST: Scarlett Johansson, Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, e Rachel Weisz, Ray Winstone. DISTRIBUZIONE: L’uscita è fissata per il 9 luglio 2021, con distribuzione ibrida tra Cinema e Disney+ (accesso Vip). In Italia approderà nelle sale il 7 luglio e solo due giorni dopo su Disney+ con Accesso Vip.

TRAMA: Dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, diventato il maggiore incasso mondiale di sempre, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow, mentre David Harbour veste i panni di Alexi il Guardiano Rosso e Florence Pugh interpreta Yelena.