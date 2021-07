Tanti poster a tema vacanze per i protagonisti di La Famiglia Addams 2

MGM ha condiviso in queste ore tanti nuovi characters poster dedicati ai protagonisti di La Famiglia Addams 2, sequel del fortunato film d’animazione diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan.

I poster, tutti rigorosamente tema vacanze, arrivano in rete alcuni giorni dopo il lancio del nuovo entusiasmante trailer, ricordiamo a tal proposito che La Famiglia Addams 2 sarà nelle sale americane a partire dal 1° ottobre 2021. Ad oggi non è stata annunciata alcuna data di uscita per il mercato italiano.

LA FAMIGLIA ADDAMS 2

PRODUZIONE: Il film d’animazione è stato diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon. Nel cast vocale spazio per Oscar Isaac (Gomez), Charlize Theron (Morticia), Chloe Grace Moretz (Mercoledì), Finn Wolfhard (Pugsley), Nick Kroll (Zio Fester), Bette Midler (Nonna), Elsie Fisher (Margaux) e Allison Janney (Margaux Needler). DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa a partire dal 1° ottobre 2021.

TRAMA: Morticia, crudelmente devota a suo marito e ai suoi figli, è la pallida colla che tiene insieme il clan. Gomex, affabile, sinistro e innamorato in maniera passionale di sua moglie, è sempre entusiasta, qualsiasi sia la situazione in cui è stato messo. Mercoledì è una geniale e inquietante teenager con lunghe trecce e un cupo umorismo. Pagsley è un minaccioso bambino di dieci anni che ama infilarsi in qualsiasi malefatta possibile. Il folle zio Fester ha un cuore grande, allegro e ama gennerare il caos. La Nonna è innamorata dei suoi nipotini che adorano i suoi biscotti a forma di pipistrelli e teschi. Margaux Needler, una regina dei reality, desidera solo che il quartiere sia perfetto.