Box Office Italia, Avatar 2 supera Spider-Man: No Way Home e centra un nuovo traguardo

Avatar 2 sta continuando a macinare ottimi incassi anche nei “settimanali pre-Capodanno“, ed ora ha raggiunto un nuovo traguardo nel Box Office Italia.

Secondo i dati offerti da Cinetel, con l’incasso maturato ieri Avatar: La via dell’acqua è diventato ufficialmente il film col maggior incasso in Italia dallo scoppio della Pandemia da Covid-19.

Nella giornata di giovedì, infatti, il film ha raccolto 1.38 milioni di euro, per un totale dal suo esordio di 25.5 milioni, cifra superiore a quella incassata un anno prima da Spider-Man: No Way Home, prima d’oggi il maggior incasso nel periodo pandemico. A tal proposito, vi ricordiamo che Avatar 2 era già divenuto il film col maggior incasso del 2022 prima del giorno di Natale, proprio come segnalato in questo nostro aggiornameto.

Gli incassi positivi nel Box Office Italia presumibilmente dovrebbero continuare almeno fino al weekend dell’Epifania, pertanto il parziale di Avatar 2 potrebbe molto presto scavalcare anche Avengers: Endgame, fermo a quota 30.2 milioni. Chiaramente vi aggiorneremo a tal proposito.