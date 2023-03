Box Office Italia: 3 milioni netti per Creed III nel weekend

Non poteva essere altrimenti, Creed III ha dominato senza problemi lo scontro sul ring con gli altri pretendenti alla vittoria del Box Office Italia nel weekend da poco passato.

Il terzo capitolo della saga spin-off di Rocky ha vinto a mani basse la quattro giorni di cinema, e lo ha fatto con un incasso di 2.99 milioni di euro, meno di quanto incassato dal secondo capitolo (3.7 milioni), ma in guadagno rispetto al primo (2.5 milioni). Dopo gli elogi offerti dalla stampa e dal pubblico (qui la nostra recensione), Creed III sta raccogliendo incassi importanti, e non solo dall’Italia, a tal proposito vi rimandiamo al nostro aggiornamento sul Box Office USA firmato ieri sera.

La seconda posizione è andata a The Whale con un nuovo incasso di 605 mila euro, una tenuta importante (-6%) ed un totale di 1.52 milioni. Il cartoon Mummie – A spasso nel tempo ha raccolto 466 mila euro, per un totale di 1.36 milioni, mentre Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha chiuso al quarto posto con 415 mila euro (ancora cali preoccupanti per il cinecomic Marvel) ed un totale di 5.54 milioni. A chiudere la top five ci ha pensato l’esordiente Mixed by Erry con 247 mila euro.

FONTE: CINETEL