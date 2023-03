ASC Awards 2023: Mandy Walker trionfa con Elvis

La American Society of Cinematographers ha celebrato i vincitori degli ASC Awards 2023, i premi assegnati alle migliori fotografie della stagione.

La direttrice della fotografia Mandy Walker ha trionfato nella categoria principale con il lavoro svolto in Elvis, divenendo così la terza donna della storia a trionfare agli ASC Awards. Nonostante l’assenza tra i nominati dal sindacato di film quotati quali Tár e Niente di nuovo sul fronte occidentale (entrambi invece nominati nella medesima categoria agli Oscars), il biopic Elvis con questa vittoria si cuce ora addosso il titolo di frontrunner per il favore dell’Academy come Miglior Fotografia.

ASC AWARDS 2023: I VINCITORI

Film

Mandy Walker, ASC, ACS – “Elvis” (Warner Bros.)

Spotlight Award

Sturla Brandth Grøvlen, DFF – “War Sailor” (DCM Film)

Documentario

Ben Bernhard and Riju Das – “All That Breathes” (HBO/HBO Max)

Film tv o miniserie

Sean Porter – “The Old Man – I” (FX)

Episodio di una serie da un’ora su una tv non commerciale

M. David Mullen, ASC – “The Marvelous Mrs. Maisel – How Do You Get to Carnegie Hall?” (Prime Video)

Episodio di una serie da un’ora su una tv commerciale

Jules O’Loughlin, ASC, ACS – “The Old Man – IV” (FX)

Episodio di una serie da mezz’ora

Carl Herse – “Barry – Starting Now” (HB0/HBO MAX)