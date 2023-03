WGA Awards 2023: premiate stanotte le migliori sceneggiature

Nella notte italiana sono stati assegnati i WGA Awards 2023, i premi assegnati dalla Writers Guild of America alle migliori sceneggiature della stagione.

Spesso in linea con le scelte dell’Academy riguardo le due medesime categorie, la WGA quest’anno ha scelto di premiare, manco a dirlo, il lanciatissimo Everything Everywhere All At Once per la Sceneggiatura Originale e Women Talking per quella Adattata.

Anche quest’anno, come accaduto negli ultimi anni, per motivi di regolamento alcuni film in lizza per l’Oscar di categoria non sono stati candidati dalla Writers (qui le nomination), a tal proposito è bene sottolineare che alcuni “cavalli di battaglia” come Gli spiriti dell’isola, Triangle of Sadness, Niente di nuovo sul fronte occidentale e Living sono stati tagliati fuori dalla corsa per questo premio, ma rimangono importanti pretendenti per l’Oscar di categoria.

WGA AWARDS 2023: I VINCITORI

Film – sceneggiatura originale

Everything Everywhere All At Once

Written by Daniel Kwan & Daniel Scheinert; A24

Film – sceneggiatura adattata

Women Talking, Screenplay by Sarah Polley, Based upon the Book by Miriam Toews; Orion Pictures/MGM

Film – documentario

Moonage Daydream

Written by Brett Morgen; Neon

Talk di varietà o comico

Last Week Tonight with John Oliver

Senior Writers Daniel O’Brien, Owen Parsons, Charlie Redd, Joanna Rothkopf, Seena Vali Writers Johnathan Appel, Ali Barthwell, Tim Carvell, Liz Hynes, Ryan Ken, Mark Kramer, Sofia Manfredi, John Oliver, Taylor Kay Phillips, Chrissy Shackelford; HBO/HBO Max

Miniserie

The White Lotus

Written by Mike White; HBO/HBO Max

Serie drammatica

Severance

Written by Chris Black, Andrew Colville, Kari Drake, Dan Erickson, Mark Friedman, Helen Leigh, Anna Moench, Amanda Overton; Apple TV+

Documentario – non attualità

“Episode Two: An American (1775 – 1790)” (Benjamin Franklin)

Written by Dayton Duncan; PBS

Commedia – episodio

“The One, The Only” (Hacks)

Written by Lucia Aniello & Paul W. Downs & Jen Statsky; HBO/HBO Max

Dramma – episodio

“Plan and Execution” (Better Call Saul)

Written by Thomas Schnauz; AMC

Commedia – serie

The Bear

Written by Karen Joseph Adcock, Joanna Calo, Rene Gube, Sofya Levitsky-Weitz, Alex O’Keefe, Catherine Schetina, Christopher Storer; FX Networks

Serie diurna

Days of Our Lives

Head Writer Ron Carlivati Writers Lorraine Broderick, Jazmen Darnell Brown, Joanna Cohen, Carolyn Culliton, Richard Culliton, Cheryl Davis, Kirk Doering, Christopher Dunn, Jamey Giddens, David Kreizman, Ryan Quan, Dave Ryan, Katherine D. Schock; NBC

Film tv o in streaming

Honor Society

Written by David A. Goodman; Paramount +

Nuova serie

Severance

Written by Chris Black, Andrew Colville, Kari Drake, Dan Erickson, Mark Friedman, Helen Leigh, Anna Moench, Amanda Overton; Apple TV+

Documentario – attualità

“Lies, Politics and Democracy” (Frontline)

Written by Michael Kirk & Mike Wiser; PBS

Animazione

“Rectify” (Undone)

Written by Elijah Aron & Patrick Metcalf; Prime Video