L’esordio nel Box Office USA di Creed III è stato assolutamente trionfale, mentre il terzo weekend di Ant–Man 3 ha deluso oltremodo.

Secondo i dati offerti da BoxOfficePro, infatti, il terzo capitolo della saga Creed ha vinto il botteghino all’esordio ed ha raccolto 58.65 milioni di dollari. In un sol colpo il film ha centrato l’incasso più alto della suddetta trilogia, ma anche quello per il genere sportivo davanti a The Karate Kid con 55.6 milioni raccolti nel 2010.

Il successo ottenuto da Creed III è stato alimentato dall’ottimo passaparola del pubblico, ma anche da una serie di recensioni positive (questa la nostra), le quali hanno spinto il pubblico ad accorrere in massa per abbracciare la consacrazione definitiva di una saga che non sembra aver più bisogno di Rocky per splendere di luce propria. A livello internazionale, inoltre, il film di Michael B. Jordan ha raccolto 41.8 milioni di dollari, per un totale worldwide di 100.4 milioni, con Francia e Regno Unito a guidare gli incassi.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è scivolato al secondo posto del Box Office USA, ed anche questa volta – così come per il secondo weekend – attraverso un calo profondo e preoccupante per l’intera saga MCU (-61%). L’incasso ottenuto è stato 12.47 milioni di dollari, mentre il totale è salito a quota 186.79 milioni, sempre lontano dai risultati ottenuti dai precedenti capitoli dell’MCU. A livello globale l’incasso di Ant-Man 3 è salito a quota 419.5 milioni.

La terza piazza del podio è andata a Cocainorso con un incasso di 11.02 milioni di dollari, ed un totale di 41.28 milioni. Fuori dal podio, l’anime Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Swordsmith Village ha incassato in quarta posizione 10.11 milioni di dollari, meno della metà degli incassi raccolti dal precedente capitolo dal titolo “Mugen Train“, mentre la quinta posizione è andata a Jesus Revolution con 8.65 milioni di dollari nel weekend, ed un totale di 30.54 milioni.