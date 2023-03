CAS Awards 2023 – Top Gun: Maverick vince il premio principale

Sono stati assegnati questa notte i CAS Awards 2023, ovvero i premi assegnati ai migliori comparti sonori dalla Cinema Audio Society.

Sullo sfondo di una cerimonia tenutasi all’InterContinental Los Angeles Downtown, i premi dell’associazione hollywoodiana dei tecnici del missaggio sonoro hanno visto trionfare Top Gun: Maverick nella categoria cinematografica. Il film con Tom Cruise ha battuto film quali Avatar: La via dell’acqua ed Elvis, giusto per fare qualche nome, ed ora vola verso la medesima categoria agli Oscars.

Pinocchio di Guillermo Del Toro ha portato a casa il premio per la categoria dei film d’animazione, mentre Moonage Daydream quello per la categoria documentaristica. Ma diamo una lettura alla lista completa dei vincitori qui di seguito.

CAS AWARDS 2023: I VINCITORI

MOTION PICTURES: LIVE ACTION

Top Gun: Maverick

Production Mixer: Mark Weingarten

Re-Recording Mixer: Chris Burdon

Re-Recording Mixer: Mark Taylor

Scoring Mixer: Al Clay

Scoring Mixer: Stephen Lipson

Foley Mixer: Blake Collins CAS

MOTION PICTURES: ANIMATED

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Re-Recording Mixer: Jon Taylor CAS

Re-Recording Mixer: Frank Montaño

Scoring Mixer: Peter Cobbin

Foley Mixer: Tavish Grade

MOTION PICTURES — DOCUMENTARY

Moonage Daydream

Re-Recording Mixer: Paul Massey CAS

Re-Recording Mixer: David Giammarco CAS

ADR Mixer: Jens Rosenlund Petersen

NON-THEATRICAL MOTION PICTURES OR LIMITED SERIES

Obi-Wan Kenobi E6 Part 1

Production Mixer: Julian Howarth CAS

Re-Recording Mixer: Bonnie Wild

Re-Recording Mixer: Danielle Dupre

Re-Recording Mixer: Scott R. Lewis

ADR Mixer: Doc Kane CAS

Foley Mixer: Jason Butler

TELEVISION SERIES: ONE HOUR

Better Call Saul S6: E13 Saul Gone

Production Mixer: Phillip W. Palmer CAS

Re-Recording Mixer: Larry Benjamin CAS

Re-Recording Mixer: Kevin Valentine

ADR Mixer: Chris Navarro CAS

Foley Mixer: Stacey Michaels CAS

TELEVISION SERIES: HALF HOUR

Only Murders in the Building S2: E5 The Tell

Production Mixer: Joseph White Jr. CAS

Re-Recording Mixer: Penny Harold CAS

Re-Recording Mixer: Andrew Garrett Lange CAS

Scoring Mixer: Alan Demoss

ADR Mixer: Chris Navarro CAS

Foley Mixer: Erika Koski

TELEVISION NONFICTION, VARIETY or MUSIC – SERIES or SPECIALS

Formula 1: Drive to Survive S4: E9 Gloves Are Off

Re-Recording Mixer: Nick Fry

Re-Recording Mixer: Steve Speed

George Carlin’s American Dream E1 Part 1

Production Mixer: Paul Graff CAS

Re-Recording Mixer: Earl Martin

Re-Recording Mixer: Jason Gaya CAS

STUDENT RECOGNITION AWARD FINALISTS

Timo Nelson