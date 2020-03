Il cinecomic Black Widow è stato ufficialmente rinviato a causa della crescente preoccupazione per l'Emergenza Coronavirus.

Nonostante le smentite dei giorni scorsi, la Disney ha pensato bene di rimandare l'uscita del film Marvel, e permettere ai fan dell'MCU un ritorno alla normalità graduale. Black Widow avrebbe dovuto approdare in sala il 1° maggio (30 aprile in Italia), ad oggi non esiste ancora una nuova data di rilascio.

Black Widow

CAST : Scarlett Johansson , Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, e Rachel Weisz, Ray Winstone.

TRAMA : Dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, diventato il maggiore incasso mondiale di sempre, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow, mentre David Harbour veste i panni di Alexi il Guardiano Rosso e Florence Pugh interpreta Yelena.

AL CINEMA: Data non definita.

Fonte: THR