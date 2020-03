Coronavirus: Fermate le riprese dei sequel di Avatar

L'Emergenza Coronavirus ferma anche le riprese in Nuova Zelanda di Avatar 2 e 3, la conferma proprio in queste ore.

A pochi giorni dal ritorno sul set in Nuova Zelanda dopo una breve vacanza, previsto proprio per i prossimi giorni, cast e crew dei due prossimi sequel di Avatar sono stati messi in pausa a causa della crescente preoccupazione relativa all'Emergenza Coronavirus.

Intervistato da The New Zealand Herald, infatti, il produttore Jon Landau ha rivelato che il team di sviluppo digitale (Weta Digital) continuerà a lavorare sugli effetti visivi dei due film (Avatar 2 e 3) presso gli studi di produzione a Los Angeles, mentre le riprese saranno ferme a tempo indeterminato.

Ricordiamo che James Cameron sta girando in contemporanea Avatar 2 e Avatar 3, e l'obiettivo è quello di portarli al cinema a dicembre 2021 e dicembre 2023. Per quanto riguarda Avatar 4 e Avatar 5 sarà il botteghino a decretarne la produzione, o meno.

Avatar 2

PRODUZIONE : Avatar 2 sarà stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita.

: sarà stato diretto da I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita. CAST : Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh.

: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh. TRAMA : Non Definita.

: Non Definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021.

Avatar 3

PRODUZIONE : Avatar 2 sarà stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita.

: sarà stato diretto da I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita. CAST : Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh.

: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh. TRAMA : Non Definita.

: Non Definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 22 dicembre 2023.