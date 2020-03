Il primo episodio di The Mandalorian in chiaro su Italia 1

Il 24 marzo Disney+ approderà in Italia, e con esso la primissima stagione di The Mandalorian, la serie live-action Star Wars.

Per l'occasione, Disney+ Italia, in accordo con la Mediaset, ha deciso di mandare in onda in chiaro il primo episodio della serie su Italia 1. L'appuntamento è fissato per Domenica 22 Marzo alle ore 23.30.

Ovviamente il resto della prima stagione sarà disponibile dal 24 marzo "solo su Disney+".

The Mandalorian

PRODUZIONE : The Mandalorian sarà sviluppato da Jon Favreau. Tra i registi impegnati Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi.

: The Mandalorian sarà sviluppato da Jon Favreau. Tra i registi impegnati Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi. CAST : Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog, Julia Jones, Taika Waititi (voce).

: Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog, Julia Jones, Taika Waititi (voce). TRAMA: Dopo le storie di Jango e Boba Fett, un altro guerriero emerge nell’universo di Star Wars. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell’Impero e prima del pericolo del Primo Ordine. Seguiamo le vicende di un pistolero solitario nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica.

: In Italia su Disney+ il 24 marzo 2020. Il primo episodio su Italia 1 dal 22 marzo. RINNOVI: La seconda stagione è stata confermata.