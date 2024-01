La serie con zombie dal titolo Black Summer è stata cancellata da Netflix. Gli ultimi episodi saranno quelli della seconda stagione.

Nonostante la notizia fosse nell’aria da oltre un anno, la conferma è arrivata solo nelle ultime ore, e soltanto attraverso un aggiornamento proveniente dal sempre informato What’s on Netflix. La seconda stagione è approdata sul catalogo di Netflix il 17 giugno del 2021. Ecco le parole del sito:

“Ci si aspettava che Black Summer fosse stato cancellato l’anno scorso, ma finalmente abbiamo la conferma che la serie non tornerà per una terza uscita su Netflix.”

Black Summer non ha mai goduto dell’apprezzamento della critica, e questo nonostante avesse attirato l’attenzione di una buona parte di appassionati di genere.

Black Summer: la serie.

La serie è stata creata da Karl Schaefer e John Hyams, che è stato anche coinvolto come showrunner della seconda stagione. I due sono coinvolti come autori e produttori in collaborazione con Abram Cox, ricreando il team che ha lavorato per cinque stagioni a Z Nation. Nel cast figuravano Jaime King, Justin Chu Cary e Christine Lee.

TRAMA DELLA SERIE: Durante un’apocalisse zombie un gruppo di superstiti fa di tutto per sopravvivere e raggiungere un centro di raccolta dell’esercito. La serie ha portato sugli schermi di Netflix il punto di vista di ognuno dei protagonisti.