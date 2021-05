Pochi minuti fa Netflix ha diffuso in rete il primo trailer relativo alla seconda stagione di Black Summer, la serie con zombie approdata sul catalogo del colosso a novembre 2019.

I nuovi episodi di Black Summer saranno ambientati questa volta durante il periodo invernale, con i protagonisti alle prese con l’epidemia zombie, ma anche con le condizioni avverse del tempo ed i soliti problemi di convivenza con altri superstiti. Il lancio del primo trailer è stato accompagnato dalla sinossi ufficiale che vi proponiamo qui di seguito:

“Spinti al fianco di un piccolo gruppo di rifugiati americani, questi perfetti sconosciuti devono trovare la forza per combattere e tornare dai propri cari. Ma affinché Rose e il suo team possano sfidare questo nuovo mondo ostile, dovranno prendere decisioni brutali per lottare con gli zombi e tra di loro.”

In fondo alla pagina anche il poster ufficiale.

BLACK SUMMER

PRODUZIONE: La serie è stata creata da Karl Schaefer e John Hyams, che sarà anche coinvolto come showrunner della seconda stagione. I due saranno coinvolti come autori e produttori in collaborazione con Abram Cox, ricreando il team che ha lavorato per cinque stagioni a Z Nation. Il numero di episodi per la nuova stagione è 8. CAST: Jaime King, Justin Chu Cary, Christine Lee. DISTRIBUZIONE: Su Netflix dal 17 giugno 2021.

TRAMA DELLA SERIE: Durante un’apocalisse zombie un gruppo di superstiti fa di tutto per sopravvivere e raggiungere un centro di raccolta dell’esercito. La serie ha portato sugli schermi di Netflix il punto di vista di ognuno dei protagonisti. RECENSIONE PRIMA STAGIONE.