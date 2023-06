A pochi giorni dalla premiere Netflix ha rilasciato il nuovo trailer di Black Mirror 6, la serie firmata da Charlie Brooker composta in questa stagione da cinque episodi, due in più rispetto a quella passata.

Il nuovo video, in cui viene indicato il 15 giugno come data del lancio della sesta stagione, si apre con alcune immagini del primo episodio intitolato Joan Is Awful nel quale troviamo Salma Hayek tra i protagonisti. Seguono altri momenti presi dai diversi episodi.

BLACK MIRROR 6

Black Mirror 6 è scritta e prodotta da Charlie Brooker. Alla regia dei diversi episodi troviamo Ally Pankiw, Sam Miller, John Crowley, Uta Briesewitz e Toby Haynes. Nel cast Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin, Zazie Beetz.

Black Mirror 6 debutterà su Netflix il 15 giugno 2023.