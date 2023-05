Netflix ha diffuso i titoli e le sinossi dei nuovi episodi di Black Mirror 6, la serie antologica distopica creata da Charlie Brooker.

La nuova stagione di Black Mirror è composta da 5 episodi, 2 in più rispetto alla stagione scorsa, questi i titoli: “Joan Is Awful”, “Loch Henry”, “Beyond the Sea”, “Mazey Day” e “Demon 79”. Di seguito specifiche informazioni su ciascuno degli episodi:

Joan Is Awful: una ragazza normale viene colta alla sprovvista quando scopre che la star di Hollywood Salma Hayek la sta interpretando in un adattamento televisivo di prestigio disponibile su una piattaforma di streaming globale. L’episodio è stato diretto da Ally Pankiw, mentre Charley Brooker ha scritto la sceneggiatura. Nel cast Annie Murphy, Salma Hayek Pinault, Michael Cera, Himesh Patel, Rob Delaney e Ben Barnes.

Loch Henry: una giovane coppia si reca in questo luogo per iniziare a girare un documentario sulla natura, ma ben presto vengono assorbiti da una succosa narrativa locale su terribili incidenti del passato della città. Sam Miller è il regista di questo secondo capitolo anch’esso scritto da Charley Brooker. Matthew Blenkin, Myhala Herrold, Daniel Portman, John Hannah e Monica Dolan recitano nell’episodio.

Beyond the Sea: due uomini in una pericolosa missione high-tech in un 1969 alternativo devono fare i conti con le conseguenze di un evento impensabile. L’episodio è stato diretto da John Crowley e scritto dall’onnipresente Charley Brooker, questa volta insieme a Rory Culkin, Auden Thornton, Kate Mara, Aaron Paul e Josh Hartnett.

Mazey Day: mentre sgraditi paparazzi la inseguono, un’attrice tormentata deve fare i conti con le conseguenze di un mordi e fuggi. Uta Briesewitz è il regista, mentre Charley Brooker è lo sceneggiatore insieme a Danny Ramirez, Clara Rugaard e Zazie Beetz.

Demon 79: una timida commessa nel nord dell’Inghilterra del 1979 viene informata che deve compiere azioni terribili per evitare la catastrofe. L’episodio è stato diretto da Toby Haynes, mentre Charley Brooker e Bisha K. Ali hanno scritto la sceneggiatura. Nel cast David Shields, Katherine Rose Morley, Anjana Vasan e Paapa Essiedu.

IL POST ISTAGRAM

BLACK MIRROR 6

Black Mirror 6 è scritta e prodotta da Charlie Brooker. Alla regia dei diversi episodi troviamo Ally Pankiw, Sam Miller, John Crowley, Uta Briesewitz e Toby Haynes. Nel cast Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin, Zazie Beetz.

Black Mirror 6 debutterà su Netflix entro giugno 2023.