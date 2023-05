Marco Bocci ospite dell’UCI Bicocca per il suo ultimo film La Caccia

L’attore e regista Marco Bocci sarà ospite dell’UCI Bicocca in occasione della proiezione del suo ultimo film dal titolo “La Caccia“.

L’appuntamento con il divo italiano è fissato per domani 13 maggio durante la proiezione delle ore 20:40, per maggiori informazioni vi rimandiamo al comunicato stampa da poco diramato da UCI Cinemas.

Milano, 12 maggio 2023 – Il 13 maggio alle ore 20:40 presso UCI Bicocca Marco Bocci saluterà gli spettatori presenti alla proiezione di La Caccia, il film, distribuito da Medusa Film e prodotto da Minerva Pictures con Rai Cinema, da lui diretto e interpretato. Marco Bocci, già noto per la sua carriera di successo in ambito televisivo, cinematografico e teatrale, torna per la terza volta dietro la cinepresa per raccontare la storia di una famiglia spezzata. Nel cast anche Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Pierobon, Pietro Sermonti, Peppino Mazzotta e Marina Rocco.

La storia è quella di tre fratelli e una sorella, lontani da molti anni, che si ritrovano nella triste occasione della morte del padre. Il rapporto con il genitore non era dei più distesi, a causa della sua estrema rigidità e della sua passione smisurata per la caccia, che intendeva a tutti costi passare ai propri figli. La villa in cui i quattro sono cresciuti è l’unico lascito che rimasto, ma dividere in quattro il ricavato della vendita non aiuterebbe nessuno a risolvere i suoi problemi. Da qui nasce un’idea che tutti finiscono per accettare…