Black Adam: Aldis Hodge in trattativa per il ruolo di Hawkman

L’attore Aldis Hodge è dato in trattativa per entrare nel cast in costruzione di Black Adam, uno dei prossimi cinecomic DC Films.

Secondo il report di The Wrap, l’attore nel film DC potrebbe dare volto a Hawkman, la reincarnazione di una potente divinità egizia. La fonte non ha specificato quale delle tante versioni di Hawkman sarà in Black Adam, ma è oramai certa la presenza della Justice Society nel film.

Hawkman è il secondo membro della sopracitata squadra di supereroi ad essere confermato per il film con Dwayne Johnson, a tal proposito, infatti, ricordiamo che Noah Centineo è stato scelto per il ruolo di Atom Smasher.

Tornando ad Aldis Hodge, l’attore di recente si è fatto apprezzare per aver partecipato all’horror The Invisible Man, mentre di minor impatto risultano le apparizioni in Il diritto di contare , Straight Outta Compton e What Men Want.

Non resta che attendere conferme sulla trattativa in corso.

Black Adam

PRODUZIONE : Adam Sztykiel ha firmato la prima bozza della sceneggiatura. Jaume Collet-Serra si occuperà della regia. Nel ruolo di direttore della fotografia è stato scelto Lawrence Sher (Joker). Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia produrrano tramite la Seven Bucks Productions.

: Adam Sztykiel ha firmato la prima bozza della sceneggiatura. Jaume Collet-Serra si occuperà della regia. Nel ruolo di direttore della fotografia è stato scelto Lawrence Sher (Joker). Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia produrrano tramite la Seven Bucks Productions. CAST : Dwayne Johnson, Noah Centineo.

: Dwayne Johnson, Noah Centineo. TRAMA : Non definita.

: Non definita. DISTRIBUZIONE: Black Adam arriverà al cinema il 22 dicembre 2021