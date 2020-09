Apple TV+ distribuirà Cherry, il film dei fratelli Russo

Apple TV+ ha acquisito i diritti di distribuzione internazionale di Cherry, il nuovo film diretto dai fratelli Russo.

Tra i film più attesi della prossima stagione dei premi cinematografici, Cherry farà presto parte del catalogo in forte espansione di Apple TV+, il nuovo servizio digitale del colosso di Cupertino. Secondo Deadline, infatti, Apple dovrebbe far esordire il film sulla propria piattaforma a partire dall’inizio del 2021, proprio in piena corsa per gli Oscars 2021.

Cherry si va ad aggiungere ad un catalogo di grande qualità che comprende al momento film quali Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, documentario del Sundance Boys State, documentario Fireball: Visitors from Darker Worlds di Werner Herzog, ed ancora On the Rocks, di Sofia Coppola e Il cielo è ovunque, con Cherry Jones e Jason Segel.

CHERRY

PRODUZIONE : Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo. La sceneggiatura del film è stata firmata da Jessica Goldberg (The Path) in collaborazione con Angela Otstot (The Shield). Si tratta di un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo d’esordio di Nico Walker.

: Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo. La sceneggiatura del film è stata firmata da Jessica Goldberg (The Path) in collaborazione con Angela Otstot (The Shield). Si tratta di un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo d’esordio di Nico Walker. CAST : Tom Holland, Ciara Bravo, Bill Skarsgard, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini e Kyle Harvey.

: Tom Holland, Ciara Bravo, Bill Skarsgard, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini e Kyle Harvey. TRAMA : L’opera, ispirata alla vera storia dell’autore, segue un ex medico dell’esercito che torna dall’Iraq con un disturbo da stress post-traumatico (DPTS); dopo gli orrori della guerra cade nella dipendenza da oppiacei e inizia a rapinare banche.

: L’opera, ispirata alla vera storia dell’autore, segue un ex medico dell’esercito che torna dall’Iraq con un disturbo da stress post-traumatico (DPTS); dopo gli orrori della guerra cade nella dipendenza da oppiacei e inizia a rapinare banche. DISTRIBUZIONE: Sarà distribuito attraverso Apple TV+.